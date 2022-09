Sequía en el embalse de Abegondo-Cecebre Pablo González

Las últimas lluvias caídas en Galicia han dado un respiro al reducido caudal de gran parte de los ríos de Galicia-Costa, la cuenca que es competencia de Augas de Galicia. Pero todavía no se han recuperado lo suficiente y continúan un 32 % más bajos que la media de la última década. En la reunión de la Oficina Técnica da Seca, presidida por la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, se constató que los caudales aún no están estabilizados —apenas mejoraron un 2 %— y se decidió activar la prealerta por escasez de agua en el área metropolitana de A Coruña, concretamente en el sistema del río Mero, uno de los dos que alimenta al embalse de Abegondo-Cecebre, el que abastece de agua a la ciudad y a su comarca. Aunque esta presa ha perdido un 10 % de su capacidad en solo quince días y se encuentra al 54 %, la situación no preocupa tanto como otras cuencas que están en prealerta. Ethel Vázquez explicó que el abastecimiento en esta área metropolitana «está garantido» gracias al agua almacenada en el lago de la antigua mina de Meirama, donde se acumulan 150 hectómetros cúbicos de agua frente a los 20 de Cecebre. Con unas obras menores de bombeo podría hacerse un trasvase al embalse situado en los concellos de Abegondo y Cambre.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

La Oficina Técnica da Seca también acordó mantener la situación de prealerta por escasez en los sistemas del río Lérez y ría de Pontevedra; en el del Tambre y ría de Muros y Noia; en la cuenca del río Grande y de los ríos de la Costa da Morte; y en la cuenca del Anllóns. Además continúan los valores de prealerta en los subsistemas de Zamáns y Baiona, que abastecen a los concellos de Nigrán, Baiona y Gondomar, además de una pequeña parte de Vigo. En la misma reunión se concluyó que, a pesar del leve aumento de los caudales, las reservas de los embalses siguen disminuyendo, por lo que las medidas de ahorro de agua deben continuar, al menos hasta que la situación se estabilice con la previsible llegada de más lluvias.