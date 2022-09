La propuesta del BNG para los presupuestos de la Xunta pasa por movilizar mil millones de euros con los que financiar medidas con cuatro objetivos: «Rescatar ás persoas vulnerables e máis desfavorecidas; (...) salvar sectores estratéxicos da economía e garantir o emprego (...); reforzar os servizos públicos esenciais, entre os que citou a educación, os coidados e a sanidade (….); e un fondo extraordinario de investimentos en enerxía, mobilidade, vivenda e auga».

Tras una reunión del Consello Nacional, portavoz del Bloque se mostró también crítica con algunas de las últimas decisiones de la UE: «As sancións que se toman contra Rusia non paran a guerra, non están prexudicando a Rusia senón que están prexudicando á cidadanía galega e ao conxunto da cidadanía europea con máis inflación». Consideró además que la subida de los tipos de interés sera «un mazazo para as economías familiares, para as pemes do noso país e para os nosos sectores produtivos», y reclamó una nueva regulación del mercado eléctrico que favorezca a los consumidores y limite los «escandalosos beneficios» de los lobbys del sector.