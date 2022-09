Sobre los retrasos que denuncia Renfe, el presidente gallego defendió que «o lóxico era explicar antes as cousas» porque en la Xunta, aseguró, «non temos ningunha noticia máis alá do incumprimento do compromiso do Goberno», que había anunciado que estos trenes estarían en servicio en verano. Rueda anunció que seguirán insistiendo para que el Gobierno les informe sobre la situación real de estos trenes, cruciales para mejorar la comunicación ferroviaria entre ciudades como Santiago, Vigo, Pontevedra y A Coruña y el resto del país, pues de momento los AVE auténticos solo llegan a Ourense.

El Avril alcanza los 360 por hora entre Ourense y Santiago, récord de velocidad en ancho ibérico pablo gonzález La peculiar configuración de la red de alta velocidad gallega, con tramos en ancho internacional hasta Ourense y en ibérico desde la capital ourensana hasta el resto de las ciudades, ha permitido batir el récord de velocidad en ancho ibérico (1.668 milímetros) al tren Avril, que alcanzó los 360 kilómetros por hora en un recorrido nocturno en el tramo Ourense-Santiago. La versión de ancho variable de la serie 106, es decir, uno de los trenes que espera Galicia para poder mejorar los tiempos de viaje en las ciudades del eje atlántico, debe alcanzar este registro o superarlo para poder ser homologado a 330. Una velocidad máxima que, no obstante, no podrá ser alcanzado en viajes comerciales, pues el límite en la red española de alta velocidad es de 300 por hora y no hay visos de que se aumente en fechas próximas. Seguir leyendo