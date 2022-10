—¿Quién debe realizar estas funciones?

— Más allá de un perfil profesional específico, la respuesta pasa por un perfil formativo. Se trata de una persona que adquiera conocimientos en cuestiones de liderazgo, coordinación de equipos y abordaje de casos.

—En Galicia no se prevé su incorporación, al existir los dinamizadores de convivencia, ¿son suficientes?

—Lo que nos dice la ley es que es un coordinador de bienestar. Esto quiere decir que coordina equipos, porque no lo puede abordar todo una persona. Los protocolos trabajan desde hace tiempo en que haya equipos de docentes que den respuesta a los casos. Entonces, el coordinador no viene a crear lo que no existía, porque, efectivamente, ya se están haciendo muchas cosas. Pero para erradicar la violencia contra la infancia hay que dar un cambio.