El TSXG condena a un guardia civil a cuatro años y tres meses de cárcel por amenazar a su expareja M. G.

En su sentencia, el TS estima parcialmente el recurso de casación de la defensa del acusado, ejercida por el letrado lucense Juan Carlos Fernández López Abad. En el texto, afirman que no procede imponerle el delito de parentesco, ya que sería «improcedente extender con carácter general a las relaciones ordinarias de noviazgo, de escasa duración y sin convivencia, la aplicación de la circunstancia mixta de parentesco».

Además, la Audiencia afirmaba que el acusado, durante un año, indagó en las bases de datos de la Guardia Civil para buscar información clasificada de su expareja, que cortó con él poco después de la agresión. El TS afirma que el acusado no encontró información sensible, por lo que no procede imponerle un delito de descubrimiento de secretos, ya que «el tipo penal exige el acceso a un dato, pues lo que el precepto sanciona no es el acceso no autorizado al fichero, sino el acceso no autorizado al dato».