Fuentes consultadas confirman que la gestión de estos restos sufre constantes retrasos, no solo en lo que tiene que ver con el panteón de la Casa de Galicia, sino también con otros panteones. Sin embargo, en el caso de la institución fundada por los emigrantes gallegos, la situación se ha agravado sustancialmente ya que la propia Casa de Galicia ha dejado de existir y los empleados que gestionaban ese servicio, ya no están contratados. A ello hay que añadir el deterioro de una parte de la infraestructura del panteón, singularmente una bomba que achicaba el agua de lluvia y que, tras su avería, no ha podido evitar inundaciones en el depósito.

Las imágenes han provocado el rechazo de una parte importante de la comunidad de gallegos en Uruguay que han podido verlas, aunque otras fuentes señalan que este «proceso de reducción» lleva en ocasiones a situaciones similares y que el retraso en la gestión de estos ataúdes no es exclusivo de la Casa de Galicia. Recuerdan además, que las imágenes fueron tomadas en una zona cerrada al público y que, para su grabación, tuvo que ser violentada la puerta del depósito.