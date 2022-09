El Avril, estacionado en Ourense para continuar con las pruebas

La peculiar configuración de la red de alta velocidad gallega, con tramos en ancho internacional hasta Ourense y en ibérico desde la capital ourensana hasta el resto de las ciudades, ha permitido batir el récord de velocidad en ancho ibérico (1.668 milímetros) al tren Avril, que alcanzó los 360 kilómetros por hora en un recorrido nocturno en el tramo Ourense-Santiago. La versión de ancho variable de la serie 106, es decir, uno de los trenes que espera Galicia para poder mejorar los tiempos de viaje en las ciudades del eje atlántico, debe alcanzar este registro o superarlo para poder ser homologado a 330. Una velocidad máxima que, no obstante, no podrá ser alcanzado en viajes comerciales, pues el límite en la red española de alta velocidad es de 300 por hora y no hay visos de que se aumente en fechas próximas.

Aunque el tren de muy alta velocidad de Talgo ya había alcanzado en pruebas la velocidad de 363 por hora en su versión en ancho fijo y en líneas con medida internacional (1.435 milímetros) fuera de Galicia, lo relevante es que este registro se alcance en la única línea de alta velocidad estricta en ancho ibérico, como es la que une Ourense con Santiago, lo que supone a su vez un récord del ferrocarril en Galicia. Según fuentes conocedoras de estos procesos de pruebas, el registro máximo anterior en ancho ibérico se situaría en 285 por hora.

Las mismas fuentes, a falta de confirmaciones posteriores, creen que se trata de un récord mundial en material rodante de ancho variable y, también, en anchos de vía diferentes al internacional o estándar, pues la inmensa mayoría de las líneas de alta velocidad tienen esa medida en sus vías. Lo relevante, en cualquier caso, es que estos trenes llamados a circular por la red gallega podrán hacerlo a 300 por hora en el tramo Ourense-Santiago, pese a las dudas que se suscitaron al respecto. No así en el eje atlántico, donde la velocidad seguirá limitada a 200. El récord en líneas de alta velocidad en España se consiguió en el corredor Madrid-Barcelona en el 2006: 404 km/h.