ANGEL MANSO

La gratuidad de los viajes ferroviarios está suponiendo un examen diario para Renfe, una empresa que no está acostumbrada a cambios tan radicales en su operativa. El lunes, con el inicio del curso universitario y la vuelta de más personas a sus centros laborales tras las vacaciones se produjeron las primeras frustraciones por los abonos gratuitos. Decenas de personas, especialmente en el sur de Galicia, no pudieron acceder al tren que necesitaban porque no se habilitaron dobles composiciones —dos trenes unidos y por tanto con el doble de plazas— en las frecuencias matinales de mayor uso.

Renfe, no obstante, inició este martes el proceso de refuerzos con las limitaciones que tiene en su parque de material rodante, un plan paulatino que llevará a aumentar en 11.600 plazas la capacidad en el eje atlántico, lo que significan casi 1.700 plazas más al día. A estas hay que sumar las 1.900 adicionales cada semana del eje Ourense-Santiago-A Coruña, y que indirectamente también sirven para reforzar el tramo norte del eje atlántico, la línea que está soportando las mayores tensiones desde que entró en vigor la gratuidad en la media distancia y las cercanías.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó extender el abono gratuito al servicio Avant Ourense-Santiago-A Coruña, que hasta ahora tenía un descuento del 50 %. Se podrá solicitar la devolución de cada viaje realizado desde el 1 de septiembre con los anteriores abonos en los canales de posventa de Renfe, aclaró el Ministerio de Transportes en un comunicado. No es el único servicio Avant (alta velocidad de media distancia) que pasará a ser gratuito. También se incluye la conexión Madrid-Salamanca.