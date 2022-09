Alumnos en un comedor escolar de Lugo Carlos Castro

La Xunta reforzará este año el servicio de comedores escolares con una inversión extra de 1,4 millones de euros. Así lo aseguró el conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, en una visita al colegio Doctor López Suárez de Friol, en donde explicó que este refuerzo presupuestario permitirá blindar este servicio sin que se incremente el gasto de las familias, elevando la inversión hasta los 50 millones.

«Pese ao contexto da inflación desbocada, mantemos firme o noso compromiso de ofrecer un servizo de comedor de calidade e baseado na renda familiar, o que o fai un dos máis xustos e baratos do conxunto do Estado», afirmó el titular de Educación. En esta misma línea, precisó que la oferta de comedor, sumada al servicio de transporte escolar, son dos de los principales indicadores de la buena salud de la enseñanza rural en Galicia. Esto, según explicó el conselleiro, hace posible que Galicia funcione «como un distrito escolar único en materia escolar, un gran colexio coas mesmas potencialidades, servizos, programas e resultados académicos independentemente de onde un elixa vivir». En este sentido, aseguró que la enseñanza rural «é un dos sinais de identidade do noso sistema educativo e o noso compromiso é garantir a igualdade de oportunidades», precisó antes de recordar que el 93 % de los concellos cuentan con un centro de infantil y primaria.

Por otro lado, Román Rodríguez explicó que una de las principales preocupaciones del Gobierno gallego en este inicio de curso es que la «inflación galopante que vivimos afecte o menos posible á educación e, sobre todo, afecte menos a quen máis o precise». Así, para afrontar este contexto, recordó que la Xunta tiene en marcha una serie de medidas como el apoyo a las familias para el acceso a los libros de texto y material escolar, el comedor bonificado, el transporte sin coste, la dotación gratuita de recursos tecnológicos y la congelación de las tasas universitarias.