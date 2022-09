Tiempo después, una nueva casualidad lo trajo de vuelta a la música: «En unos grandes almacenes me encontré al cantante de Modestia Aparte y me invitó a un concierto suyo. Yo ni quería ir, pero al final me liaron y canté una canción. Cuando subí al escenario y vi a la gente dándolo todo me pregunté cómo había podido dejarlo. Así que volví y aquí sigo dando conciertos, pero a otro ritmo. Aún tengo mucha energía pero no tanta como de joven, que se me escapaba por todas partes». Sigue tocando con The Refrescos, aunque de los que arrasaban con «Aquí no hay playa» ya solo queda él. Precisamente el año pasado lanzaron Retro Power, su último disco.

Aunque no había playa, se quedó en Madrid, pero sigue sintiéndose gallego: «Vuelvo a casa cada poco tiempo y lo disfruto mucho. Soy de Vigo y eso se nota en mis letras y en mi forma de vida».