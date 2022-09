XOAN A. SOLER

Dentro de la ronda de contactos con agentes sociales y representantes del mundo empresarial para explicar el paquete de medidas del PSdeG ante la actual coyuntura, con advertencias «dramáticas» desde recesión a subida de tipos de interés y llegada de una época de sacrificio desde la UE, el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, se reunió en Santiago con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites.

Formoso defendió una visión realista de la política para aportar soluciones, en este caso en el ámbito autonómico, para hacer más llevadera la situación. Considera que un 10 % de inflación pone en peligro la sociedad actual, al estar en riesgo la viabilidad del tejido productivo gallego, y con ello millones de empleos, la sostenibilidad de las cuentas públicas y de los servicios públicos y de las pensiones. Para aliviar esa situación, anunció una nueva propuesta socialista para beneficiar a miles de gallegos usuarios de las autopistas en Galicia: la rebaja del 50 % de los peajes gallegos, que se incluya ya en los presupuestos autonómicos del 2023. «Beneficiaría a unha importante masa social, a todo o tecido produtivo galego, porque por alí discurren as mercadorías do noso país, e polo tanto axudaría claramente ás familias galegas a aliviar a situación de incremento de prezos».

Formoso propondrá en el Parlamento la medida, que complementa otras como la rebaja de tasas portuarias para que pescadores, consignatarios y quienes importan y exportan por los puertos gallegos rebajen sus costes de producción. En el ámbito familiar, demandan los socialistas la ampliación del tramo exento del IRPF en Galicia, y habilitar ya líneas de ayuda a la compra de combustible a las familias y empresas gallegas, en una comunidad que recibió en el 2021 un total de 556 millones de euros del impuesto de hidrocarburos. En el ámbito energético, plantea que desde el ámbito público, y en colaboración con el sector privado, se lideren proyectos estratégicos que puedan hacer de Galicia un lugar autosuficiente energéticamente, aprovechando energías renovables e hidrógeno «que permitan independizarnos daqueles países como Rusia que teñen a chave do grifo do gas, a chave do grifo da nosa economía».