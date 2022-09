Ana Pontón y Ana Miranda, esta mañana en Bruselas. DELMI ÁLVAREZ | EUROPA PRESS

«Hoxe é un día moi importante para o Bloque Nacionalista Galego, que recupera o escano para Galiza no que ten máis poder político e máis capacidade para decidir», explicaba esta mañana una Ana Miranda visiblemente muy emocionada en la presentación de las prioridades del BNG tras tomar posesión como nueva eurodiputada durante lo que resta de mandato comunitario.

Miranda asume el puesto como diputada comunitaria que deja Pernando Barrena, europarlamentario de Bildu, que cede su testigo dentro de la coalición llamada Ahora Repúblicas en la que también se encuentra ERC y que, según el cumplimiento del acuerdo pactados por los tres partidos en las elecciones europeas de 2019, todos tendrían algún momento de representación y voz en las instituciones europeas.

El BNG mantendrá ese puesto hasta mayo del 2024. Miranda -que este martes estuvo acompañada de Ana Pontón, la líder del Bloque- pasará a ser titular en la Comisión de Pesca -antes era suplente-, y también ocupará un papel principal en la Comisión de Peticiones «na búsqueda da verdade e da xustiza seguindo co caso das víctimas do Alvia, do Villa de Pitanxo ou cos temas eólicos e medioambientais» entre otros. Esas serán buena parte de las prioridades de la nacionalista. También estará presente en la Comisión de Política Regional de la Eurocámara «fundamental porque nela se debaten os fondos europeos que chegan ao noso país que non sempre son ben empregados e faremos un control exhaustivo» apuntaba la portavoz del BNG en Europa.