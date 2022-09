Desde los institutos gallegos, asumen que tendrá que ser personal de los propios centros: «Habería que buscar un perfil axeitado, ou dentro do persoal de orientación ou ben os propios responsables de convivencia poderían asumir estas funcións, aínda que estarían incrementando moito a súa labor», indican desde la Asociación de Directores. No obstante, reconocen que esto no es lo idóneo: «O ideal sería unha persoa con coñecementos de psicoloxía, e de non habela, impartir algún tipo de formación».