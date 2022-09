El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Luis Álvarez, esta mañana

El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Luis Álvarez, cargó hoy contra el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, por desplegar una «folla de ruta para dinamitar o inicio de curso», que será «caótico» después de, según él, negarse a actualizar el currículo de la educación básica y el Bachillerato. Lamentó que «nunca na historia da nosa democracia» el Gobierno gallego demostró «tanto empeño en desviar a atención dos problemas reais do sistema educativo».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Álvarez exigió al conselleiro que «adopte a posición correcta á fronte da consellería, deixe de sementar dúbidas na comunidade educativa e deixe de empregar ao Goberno do Estado como elemento de confrontación». En esta línea, le reclamó que «asuma as súas responsabilidades e dote a esta comunidade autónoma do sistema educativo que merece». También manifestó su asombro por las «lamentables declaracións» del conselleiro, ya que «nunca se vira un responsable de educación do goberno anunciando un inicio de curso caótico, que precisamente ten como único responsable ao conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia».

Román Rodríguez: «A Lomloe vai contra a cultura do esforzo e a igualdade das persoas» Manuel Varela

El portavoz del grupo socialista advirtió que «en Galicia temos a peor política educativa no peor momento» y reclamó a los responsables de la Consellería que «deixen de sementar incertidume, non sementen problemas e gobernen para a xente». Auguró que el curso «vai funcionar pola profesionalidade dos e das docentes, e non polas políticas da Consellería dos últimos meses e semanas», que serán los que den al alumnado «a calidade educativa que merece».