El diputado del BNG, Manuel Lourenzo, esta mañana

El diputado nacionalista Manuel Lourenzo ha insistido hoy en la urgencia de aumentar el número de docentes y articular bolsas extraordinarias anticrisis ante el que será «probablemente o inicio máis duro en varios lustros».

En este sentido, acusó a la Consellería de Educación de manipular las cifras sobre el profesorado para ocultar los recortes: «Manipulan porque cando o señor Román Rodríguez ou o señor Rueda falan de 31.000 profesores e profesoras, están a mesturar datos do profesorado en cadro (o que os nosos mozos e mozas teñen nas aulas) co de programa (os de reforzo que veñen en moitos casos a media xornada, financiados tamén nalgúns casos en parte polo Goberno do Estado) para maquillar un dato que eles saben que os deixa en evidencia», explicó Lourenzo. Algo parecido a lo que avanzó hoy el portavoz del PSdeG en el Parlamento, Luis Álvarez, quién aseguró que el Gobierno gallego emplea «cifras sesgadas» en las ratios de alumnos por profesor, «ignorando que obedecen ao despoboamento do medio rural».

Recalcó que son también las propias familias, el profesorado y el alumnado los que están denunciando un recorte de profesorado «absolutamente letal» para el sistema educativo, En esta línea, retó al Gobierno del PP a indicar, el primer día de clase, cuantos docentes hay en cuadro para este curso y cuantos había en el anterior. «Esta información téñena a golpe dun clic, se queren desmentir o que están dicindo as familias, o profesorado, o ámbito sindical, téñeno tan doado como facilitar ese dato que teñen a golpe de clic», sentenció Manuel Lourenzo, quién además aseguró que el año pasado «ao final demostrouse cos propios datos da consellería que se recortaran case 900 profesores».