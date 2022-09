XOÁN REY | EFE

Con ánimo propositivo «sempre en positivo» pero con duros reproches a la gestión del PP en la Xunta. Así afronta el PSdeG la apertura del nuevo curso político y del período de sesiones en el Parlamento de Galicia. El secretario de organización de los socialistas gallegos, José Manuel Lage Tuñas, ha dado cuenta este sábado de las líneas de actuación del partido durante los próximos meses tras la reunión de la interparlamentaria socialista. Lo ha hecho con duras críticas al «escapismo» que practica el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que ha interpelado para que «mova ficha» ante la situación «absolutamente precaria» de la sanidad y la educación pública y la crisis más profunda desde los años 80.

Lage Tuñas ha puesto el acento primero en la situación de la sanidad, en una situación «absolutamente extraordinaria, de carácter crítico», con esperas de «ata 12 días para ter cita co médico de cabeceira», así como con una reducción de «case mil profesionais» desde el año 2009. Ante esta situación, los socialistas han apremiado a la Xunta a dejar de poner «parches ou cortalumes» y a tomar decisiones y medidas. «O señor Rueda decidiu manter ao conselleiro de Sanidade e á meirande parte do seu equipo. Por agora, o único que sabemos é que no mes de maio tardabamos 10 días en conseguir unha cita con médico de cabeceira e hoxe, calquera persoa que entre para que lle dean unha cita no Sergas verá que pode tardar 12 días», ha reprochado el portavoz socialista.

La situación precaria se repite, a juicio de los socialistas, también en la educación. La misma jornada que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, hablaba de que «a educación avanza en Galicia» y desgranaba las cifras de inicio del curso, el PSdeG le afeaba al Ejecutivo autonómico que «se empeña en negar unha realidade denunciada polas Ampas, polas familias e polo propio profesorado ao longo e ancho de toda Galicia», hablaba de «recortes brutais en profesorado» y cifraba en 138 los centros escolares que han cerrado durante los últimos 13 años.