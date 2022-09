Imagen de uno de los últimos accidentes mortales de tráfico ocurridos en las carreteras gallegas. Toni Longueira

La Comisión de Justicia del Senado aprobó este jueves una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal presentada por el Grupo Socialista con la que se pretende aumentar la protección penal de las víctimas de los accidentes de tráfico, especialmente de los usuarios más vulnerables como los ciclistas y los peatones. La citada proposición, que será debatida y probablemente aprobada la próxima semana por el Pleno del Senado, fue remitida en junio por el Congreso.

La reforma del Código Penal en materia de conducción de vehículos a motor busca que las infracciones consideradas graves en la ley de seguridad vial que causen muertes o lesiones de relevancia sean consideradas imprudencias graves o menos graves. Esta modificación técnica implicará que esa muerte llegue siempre a juicio, algo que no sucede en la actualidad. En la defensa de la reforma, el PSOE recuerda que la modificación es necesaria porque la redacción actual de los artículos 142.2 y 152.2 del Código Penal permite que ese tipo de casos graves puedan ser calificados como imprudencias leves y, por lo tanto, queden sin responsabilidad penal, lo que lleva a un archivo sistemático de las causas.

Cuando esas causas no son admitidas a trámite, la víctima no es reconocida por un forense, tampoco tiene acceso oficial al atestado y solo le queda la posibilidad de iniciar un proceso civil caro. El cambio propuesto establece una responsabilidad objetiva que permite al juez valorar el nexo entre el acto imprudente, el accidente y el resultado de muerte o de lesiones graves. Eso hará necesario, según los socialistas, la apertura de un procedimiento penal en el que se podrán verificar los elementos objetivos de la imprudencia y su calificación jurídica. La reforma también propone que la imprudencia al volante que cause una muerte sea siempre un delito público, lo que hará que la autoridad judicial investigue directamente los hechos.