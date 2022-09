VÍTOR MEJUTO

Carmela, la hija de la vicepresidenta Yolanda Díaz, comentó que el aire empezaba a escasear según ascendía hacia el castro da Torre, en el corazón de la Serra do Courel. El empinado camino no era lo suficientemente largo para sufrir mal de altura, pero sí es cierto que aquel aire se respiraba distinto. Pasó un mes desde que el mayor incendio jamás registrado en Galicia tiznase todo de negro: las piedras en el suelo, la tierra que ya casi no está y las ramas de arbustos que resisten como testigo de las más de 11.000 hectáreas abrasadas. Olía aún a quemado. Hasta allí arriba, seguida por una comitiva de periodistas llegados desde Madrid, asesores, vecinos y hasta una pareja de Jaén, quiso subir la ministra de Trabajo para dotar de argumentos el acto con el que presentó este jueves Sumar en Galicia. Un lugar que arde, y por eso estaba también a su lado el cineasta Óliver Laxe para confirmarlo, porque su rural quedó «abandonado por las administraciones» de cualquier signo político.

«Vamos a demostrar que se puede vivir en un rural vivo», reivindicó la vicepresidenta segunda del Gobierno en Folgoso do Courel, el concello elegido para retomar la ronda de reuniones de Sumar y presentar el proyecto en Galicia, donde hace justo diez años inició junto a Xosé Manuel Beiras la primera aventura política aglutinante: Alternativa Galega de Esquerdas. Díaz rechazó que lo suyo vaya a ser una sopa de siglas y también descarta calificar como partido a Sumar, que sin embargo ya tiene tipografía y un logo circular estampado en las tarjetas que colgaban del cuello de algún asesor. Por ahora, lo que está haciendo es mantener estas reuniones —«escuchas», según el lenguaje de Sumar— donde se forma un círculo en el que cada participante tiene dos minutos y Yolanda Díaz toma nota de sus reflexiones, críticas y propuestas que hacen. Solo intervino para abrir la sesión, donde expuso sus ideas en una jornada centrada en el rural: «Isto non son entelequias, é posible facelo» [en un acto donde mezcló gallego y castellano].

Abandono de la Administración

Antes de iniciar la escucha en la Casa Museo de Uxío Novoneyra, donde descansan los restos del poeta, contempló desde lo alto del castro da Torre cómo los castaños y robles habían servido como cordón natural a las llamas. Orlando Álvarez, un vecino y conservacionista de la zona, reivindicó la vegetación autóctona como cortafuegos y habló del «lobby da madeira», al que «non lle importa tanto que o monte arda» porque todo lo quemado se vende después. Entre sus peticiones, Álvarez reclamó no plantar más pinares. Yolanda Díaz asintió, como volvería a hacer cada vez que alguien iniciaba su turno de palabra durante la hora y media que duró la ronda de escucha.