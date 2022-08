O reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, destaca a demanda das novas titulacións. CESAR QUIAN

En apenas seis días, o vindeiro 5 de setembro, a vida volverá aos campus das sete cidades galegas. E Julio Abalde, reitor da Universidade da Coruña, agarda que «se desenvolva con total normalidade». Como xa aconteceu o pasado cuadrimestre que rematou en xuño, a máscara será cousa do pasado nas aulas (só opcional) e queda atrás tamén a separación entre o alumnado. Será, pois, un curso marcado pola normalidade pospandémica, «tan necesaria» a ollos do reitor, e tamén por un estudantado desexoso de recuperar o perdido durante o peor da crise sanitaria. «Espero que o curso se desenvolva con total normalidade e que poidamos recuperar a vida nos campus e nas facultades da Universidade. É moi necesario despois de tres cursos», di o máximo responsable da Universidade a modo de desexo.

—Manterase dalgún xeito o protocolo covid?

—Este curso volvemos á normalidade prepandemia dende o punto de vista da organización, pero manteranse medidas para garantir a seguridade e a hixiene. A máscara será opcional, e recomendarase nalgunhas actividades. En conclusión, permanecen as pautas de hixiene que rexen na sociedade en xeral, pero non se empregará ningún protocolo covid como aconteceu nos pasados dous cursos.

—Haberá aínda aulas «online»?

—Recupérase totalmente a presencialidade e non haberá materias que se impartan exclusivamente en formato online. Non obstante, as aulas telemáticas manteranse para o alumnado que non poida ir á facultade, ou para complementar actividades presenciais nalgúns casos. Iso si, dependerá de cada materia, e de cada actividade.