Gonzalo Pérez Jácome; alcalde de Ourense Santi M. Amil

Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, propuso una moción de censura junto al PP para forzar el relevo de Gonzalo Pérez Jácome, pero esa operación no cuenta con el aval de la dirección del PSdeG. Así se lo comunicaron este lunes en una reunión en Santiago el secretario general, Valentín González Formoso, y el responsable de Organización, José Manuel Lage.

Fuentes de la ejecutiva gallega del partido remarcan que las condiciones impuestas por el PP para llegar a un acuerdo son, en su mayor parte, inasumibles. Los populares pretendían, por ejemplo, que el PSOE garantizase que, tras las elecciones del año 2023, gobernaría la lista más votada tanto en el Concello como en la Diputación de Ourense. Pese a todo, el PSdeG elevó consultas a Ferraz y la dirección federal del partido también habría rechazado el pacto propuesto. Desde la ejecutiva gallega remarcan, por otra parte, que tanto la política de pactos como el nombramiento y cese del portavoz municipal dependen de la dirección local del partido. Precisamente, Formoso recibirá este martes también a la secretaria general ourensana, Natalia González. Por otra parte, Villarino no quiso valorar la reunión del lunes, «por discreción».

Críticas de Rueda

Precisamente, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, pidió este lunes a los dirigentes del PSOE «que se aclaren» y digan si quieren seguir adelante o no con su propuesta: «Sempre dixemos que o PP no Concello de Ourense tiña autonomía para tomar decisións, cousa que non parece que suceda polo que estamos vendo respecto ao PSOE». El líder del PPdeG remarcó que la propuesta que les trasladó el portavoz municipal del PSOE fue «inmediatamente descualificada ou polo menos posta en cuestión, ou desautorizada, polos outros responsables do PSOE en Ourense e a outros niveis en Galicia».