PACO RODRÍGUEZ

«O número de profesores de este curso vai ser moi semellante ao do pasado e superior ao curso prepandémico, cando hai uns 15.000 alumnos menos», aseguró este lunes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ante la proximidad del regreso a las aulas. En este sentido, indicó que lo que se produce «é unha adecuación das plantillas en base ás realidades demográficas e ás demandas do alumnado». Remarcó que teniendo en cuenta que en este curso con 7.500 estudiantes menos en infantil y primaria «hai unha adecuación do cadro de persoal» a ese descenso, mientras que en FP se va a producir un incremento del número de docentes por el alza tanto de alumnado como de grupos. «Con isto, en moi pouco tempo, cando remate o novo período de matriculación, imos ver como o número de profesores vai ser practicamente idéntico ao que xa temos», detalló Rodríguez.

Además, el responsable de la Consellería de Educación afirmó que «o tempo poñerá a cada un no seu sitio», en relación a las previsiones del líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, en las que indicaba que se perderían un millar de profesores. «Dentro de pouco vaise arrepentir de contarlle unha mentira, unha trola tan grande a todos os galegos», dijo.

Por otra parte, Rodríguez apuntó que el inicio de este curso estará marcado por la aplicación de la Lomloe, por dejar atrás «a inmensa maioría das normas covid, e todo o que ten que ver co incremento dos custos para as familias». En el caso de la aplicación de la Lomloe, resaltó el trabajo realizado en los últimos meses «para que non sexa un inicio de curso caótico».