—Las sequías serán cada vez más frecuentes. ¿Será necesario reducir las hectáreas de regadío en España?

—La planificación hidrológica que se aprobará este año y hasta el 2027 reducirá las dotaciones anuales para riego en más de 1.000 hectómetros cúbicos. Es complicado calcular cuántas hectáreas menos se podrán regar. Dependerá de una triple actuación. Primero, hay que sacar del sistema todas las explotaciones sin derecho de riego. Segundo, mejorar la eficiencia en el uso del agua. Tercero, planificación de las hectáreas regables en base a la disponibilidad real del recurso. De este trabajo, y de cara a 2030, debería surgir un escenario de certidumbre para el sector.

—Los agricultores piden más trasvases y nuevos pantanos. ¿Están en sus planes?

—No solo no están en mis planes, sino que en mis planes está dejar de generar expectativas falsas. ¿Construir más presas para qué? Si no va a haber agua para llenarlas. ¿Más trasvases? Me gustaría que alguien me dijese de qué río se puede sacar agua para llevarlo a otro, de qué cuenca se puede llevar a otra si no hay excedentes.