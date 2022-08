El volumen del tráfico fue «haciendo la goma», es decir, presentando más o menos retenciones en unos tramos u otros, dependiendo, por ejemplo, de si varios camiones circulaban juntos, entorpeciendo el tráfico del resto.

No obstante, todavía no se puede hablar de colapso, como ocurrió en otros fines de semana de este mes de agosto. Por el momento, la circulación continúa siendo relativamente fluida en la A-6 en comparación con jornadas pasadas, y el tráfico no ha tenido que detenerse completamente en ningún instante. Las peores horas de este domingo para la circulación se prevén que sean las siete o las ocho de la tarde.