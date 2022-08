Villarino, portavoz del PSdeG en el Concello de Ourense; Jácome, actual alcalde; y Cabezas, nuevo líder del PP local.

La posibilidad de una moción de censura vuelve a planear sobre la tercera ciudad de Galicia, la que vive la situación más convulsa en la política gallega. Democracia Ourensana, el partido de Gonzalo Pérez Jácome, fue la tercera fuerza en las elecciones del año 2019. Sin embargo, su representación lo hacía indispensable para garantizar la gobernabilidad tanto del Ayuntamiento como de la Diputación. Aunque hasta ese momento PP y PSOE lo repudiaban, acabaron negociando con DO. Y finalmente fueron los populares quienes pactaron con él. Le entregaron la alcaldía a cambio de asegurar un nuevo mandato para José Manuel Baltar en la institución provincial. Pero la convivencia con Jácome no ha sido nada fácil. En la recta final del mandato, en julio, el alcalde expulsó al PP de su gobierno y actualmente dirige la ciudad con el apoyo de solo otros tres concejales en una corporación que tiene 27. Y así será hasta las municipales de mayo, salvo que salga adelante una moción de censura de PP y PSOE que, por ahora, no acaba de fructificar.

Jácome rompió con los populares adelantándose a una decisión que estos parecían tener ya tomada. El recién proclamado candidato del PP a alcalde, Manuel Cabezas (que ya dirigió la ciudad entre los años 1995 y 2007) quiso marcar distancias con el líder de Democracia Ourensana desde el primer día y se daba por hecho que, más pronto que tarde, la coalición se rompería. Así fue. En ese escenario, el PSOE ha propuesto de nuevo una moción de censura. Sin embargo, como ya ocurrió en los intentos previos, la operación parece otra vez condenada al fracaso.

Cabe recordar que el PP ya salió del gobierno de Jácome en el año 2020 durante nueve meses a consecuencia de las acusaciones que pesaban contra el alcalde por supuestas irregularidades económicas de su partido. Durante ese tiempo, populares y socialistas negociaron una moción de censura, pero las condiciones que impuso el PP hicieron fracasar la maniobra. La formación exigía que el líder del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, no fuese el nuevo alcalde y, cuando este aceptó, elevaron la apuesta y le pidieron que dejase la vida política. Según proclamó el presidente provincial del PP en varias ocasiones, era preferible mantener a Jácome en la alcaldía que entregársela a Villarino.