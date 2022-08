O Pai Miño

En la verdadera historia de este río que todos piensan que es totalmente gallego, O Pai Miño, pues nace y muere en tierra sagrada, la mayor discrepancia está en que su afluente, el Sil, nace a 1.980 metros de altitud en Peña Orniz, en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, y cuando llega a Os Peares, lleva recorridos 234 kilómetros aportando un caudal promedio de unos 157 metros cúbicos por segundo. El Miño, por su parte, nace a 690 metros de altitud en la sierra de Meira y cuando llega a Os Peares ha recorrido unos 135 kilómetros con un caudal medio de 108. Generalmente, la jerarquía entre ríos se efectúa teniendo en cuenta en su confluencia el que tiene más caudal y más longitud. En este caso el Sil supera al Miño tanto en longitud como en caudal. Pero de nada ha servido razonar lógicamente para corregir este error, pues ha intervenido el nacionalismo más rancio para rechazarlo todo y de ahí incluso ese dicho de que el Sil lleva el agua y el Miño la fama. La realidad es que ni la una ni la otra.

Tábula Peutingeriana

Tuve ocasión de exponer por primera vez este tema en el 2015, en Geología de Galicia: cómo armar un rompecabezas, mi discurso de ingreso en la Real Academia Gallega de Ciencias, donde puse el énfasis en que la característica geológica mas notable del dúo fluvial es que el Sil no solo aporta el agua, sino también los sedimentos que se acumulan en las terrazas fluviales del Miño. Y esto tiene su importancia porque de ellas ha salido la materia prima que los primeros pobladores de Galicia-Norte de Portugal utilizaron, al menos durante parte del Paleolítico, para tallar sus instrumentos líticos. Los bifaces, hendedores, lascas, buriles de la población paleolítica de toda la costa atlántica entre Viana do Castelo y Baiona fueron realizados con los cantos rodados de cuarcita que el Sil transportó durante millones de años, 100 para ser exactos, desde el actual Bierzo leonés hasta la desembocadura del río Miño en A Guarda-Caminha. Y sabemos que esto es así porque entre Os Peares y Fonmiñá no existe ese tipo de roca y por tanto todos los cantos de cuarcitas que encontramos en las terrazas fluviales, tanto del actual Miño como del Sil, han sido aportadas por ese río extranjero, que nace en el límite de Asturias y León, atraviesa el Bierzo, donde hace acopio de oro y de cuarcitas y lo lleva todo no solo a Os Peares, sino mas allá, hasta el borde actual del mar y por debajo de su nivel (se encuentran depósitos de cantos rodados de cuarcitas a más de 60 metros de profundidad. Fueron acumulados allí en los episodios glaciales del Cuaternario, cuando el nivel del mar estaba hasta cien metros por debajo del actual).