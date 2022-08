Fuentes de Infraestruturas reiteran que la prealerta por sequía en el Val Miñor ya se declaró el pasado mes de abril, momento en el que se «puxo a situación en coñecemento dos concellos», y se les recomendó «a toma de medidas para a concienciación e a contención do consumo». Con todo, afirman que «Nigrán desprezou as advertencias e non aplicou ningunha medida de redución do consumo ata ben entrado o verán, e mesmo organizou actividades de lecer con auga».

El alcalde de Nigrán se reunió el jueves con su homólogo vigués, el también socialista Abel Caballero, que convocó a González y al alcalde de Baiona (también del PSOE) para estudiar la evolución de la sequía y qué medidas adoptar. Tras la reunión, Caballero valoró la situación como «extremadamente grave» y anunció que la ciudad va a renunciar a la captación de agua que hace desde el embalse de Zamáns, el más pequeño de Vigo, para garantizar el abastecimiento a Baiona y a Nigrán durante un mes más. El pequeño tamaño de esta presa, explica la Xunta, debería hacer entender al alcalde nigranés «que o seu é un concello vulnerable ante a falta de chuvias».