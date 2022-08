Sin pretenderlo, los rivales que tuvo Feijoo en esa cacería lo vacunaron con varias dosis y contra diferentes variantes del virus. Inocularon en su biografía anticuerpos que ahora le son de extraordinaria utilidad. El viento a favor de las encuestas hace que se abra contra él la caja de los truenos, pero dentro solo hay ingenuas collejas de ministros y portavoces que, tras bailarle el aurresku a Otegi y aplicar la ley del embudo en Cataluña, lo tachan de extremista. Cuánta falta les haría Iván Redondo para descubrir el talón de Aquiles del gallego antes de que sea tarde. Lo que están haciendo con él es un remake malo de una insultocracia estrenada en Galicia sin público. Tal vez sacando al dóberman de la perrera de la historia haya mejor resultado.

Si existiera Anna Pontova

Si por un casual Anna Pontova fuera una dirigente nacionalista de un pueblo de cultura diferenciada y lengua propia ubicado en la Federación Rusa, su situación sería precaria. Su partido, defensor de la independencia, sufriría en las catacumbas y no formaría parte de ningún parlamento porque tal institución no existiría más allá de una pantomima. Su amado idioma languidecería lejos de escuelas o universidades que usarían la lengua del imperio sin concesión alguna a esa jerga que tendría consideración de dialecto. De tener Anna alguna veleidad ecologista, debería esconderla para no transgredir la política energética del régimen, asociada a nucleares obsoletas y centrales de carbón anticuadas. A sus amigos no heteros tendría que mantenerlos ocultos para evitar las represalias del sistema contra los desviados sexuales. Ante la invasión de Ucrania no se le hubiera ocurrido fundar una plataforma contra la OTAN, sino dar gracias por su existencia. Aquí alguien de nombre muy parecido piensa lo contrario.