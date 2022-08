De forma más inmediata, apuntan también al inicio de curso escolar como otro punto clave en su estrategia política, «tanto no que ten que ver co incremento do gasto e das dificultades económicos para as familias como no recortazo de case mil profesores e profesoras con respecto ao curso anterior».

En el BNG creen que la Xunta vuelve de las vacaciones habiendo desatendido la sanidad y la lucha contra los incendios. «Hai centros de saúde sen persoal médico, profesionais sanitarias sometidas a condicións extremas de explotación laboral e atrasos de dúas e tres semanas para ter unha cita médica», recuerdan. En cuanto a los incendios, consideran que se juntó «unha mala dotación dos servizos antiincendios, o abandono e despoboación do medio rural e a ausencia de políticas estruturais de ordenación do territorio e do uso multifuncional do monte».

Y al final curso, una meta que creen que refrendará su posición actual: «Queremos que a nova Galiza que está en marcha, ese cambio galego liderado polo BNG, avance e se consolide nos concellos en maio de 2023».

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

El inicio de curso para el PSdeG: la bandera de recuperar la sanidad pública

Los socialistas gallegos vuelven al curso político con dos asuntos claves delante. Uno será con el que arrancarán en el Parlamento: la situación sanitaria. El otro, el que marcará su agenda final: las municipales, teniendo en cuenta que gobiernan 5 de las 7 ciudades y 3 de las 4 diputaciones. «Somos un ejemplo de gestión y de políticas de bienestar, gobernando más de 100 ayuntamientos en toda Galicia», reivindica la dirección. «Mientras el PP desde la Xunta se dedica a atacar al Gobierno de España y no aportar soluciones, los ayuntamientos con alcaldías socialistas dan servicios y respuesta», enfatizan esas fuentes.

Pero antes, una bandera: «La mala gestión de la Sanidad que está haciendo el PP desde la Xunta y concretamente en la atención primaria, con listas de espera de más de una semana para que te pueda atender el médico de cabecera». Es el tema prioritario para los de Valentín González Formoso.

En los próximos cuatro meses, los socialistas gallegos presentarán propuestas para «mejorar la sanidad pública, apoyar la implantación de proyectos industriales e innovadores que creen empleo y potencien nuestra economía, y la mejora de los servicios públicos con especial interés en la educación y en el cuidado de las personas mayores». «Es necesario —añaden— que Galicia tenga una política económica e industrial que apueste por la innovación, las energías renovables y el apoyo al tejido empresarial para crear empleo de calidad fijando población en las comarcas».

Lo que no creen que el relevo San Caetano suponga un cambio con el arranque del curso: «Rueda es una copia mala de Feijoo, que dejo la atención primarias con 969 profesionales menos en el 2022 que cuando llegó a la presidencia en el 2009, son números oficiales de los presupuestos de la Xunta».