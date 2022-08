Sandra Alonso

La fiebre por los abonos ferroviarios gratuitos se ha relajado después del día de estreno. Apenas hubo colas en las principales estaciones, algo que Renfe relaciona con que era la primera jornada en la que se expedían. No obstante, la operadora recuerda que los títulos multiviaje para viajar gratis en media distancia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre no se agotan. «Se pueden adquirir durante todos los días de vigencia de esta medida de bonificación», explican fuentes de la operadora ferroviaria. «Durante el día de hoy [por ayer] se está desarrollando con normalidad y no se han producido colas como las de ayer», constatan. Renfe reforzó con 50 nuevos trabajadores los servicios de atención al cliente en Galicia.

Solo en la primera jornada se vendieron en todo el país 92.000 abonos. «Un gran dato que corrobora que se trata de una medida útil, necesaria y que aliviará los bolsillos de muchos jóvenes y familias», aseguró ayer la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El 65 % se adquirieron online y el 35 % en las taquillas y máquinas de venta automática de las estaciones de Renfe. Aunque hay que recordar que los abonos de media distancia —que llevan aparejado un depósito de 20 euros— solo pueden adquirirse en las terminales, a diferencia de los de cercanías.

Una medida positiva para fomentar el transporte público y limpio, incluida en el real decreto que ayer fue convalidado en el Congreso de los Diputados, puede generar algunos daños colaterales y temores entre los viajeros recurrentes. Iria Méndez, representante de la Plataforma de Usuarios de Media Distancia, refiere problemas en la formalización de la reserva de plaza, el método que utilizan para garantizarse un asiento en los trenes que necesitan para llegar puntuales a su trabajo o volver a casa. «El proceso de multiformalización no funcionaba correctamente. No pudimos reservar más allá de noviembre. Y yo estoy entre los que tienen un horario fijo, pero los que trabajan por turnos pueden sufrir más los problemas de saturación de algunas frecuencias en horas punta», explica, mientras refiere quejas similares de otros usuarios que le llegan a través de un grupo de WhatsApp.