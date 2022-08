Velutinas como manises

Ha decidido comerse a las avispas velutinas que tantos destrozos están haciendo en sus frutales y viñedos. «Me gusta tomarme una tapita de velutinas. Es como quien come pipas o manises», sostiene tras haber catado ya algunas raciones. Puede tomar un poco de tiempo acostumbrarse a la idea, pero este vecino de Gondomar no se lo pensó dos veces. «Me encantan los documentales y los canales de investigación. Cuando vi en National Geographic que en muchos países del mundo ya se comen de manera habitual insectos y que son un superalimento, probé», explica con naturalidad.

Les da caza a la manera tradicional de Galicia. Coloca botellas de plástico con un líquido dulce en el que las velutinas caen y mueren ahogadas, pero luego no se deshace de ellas. «Las lavo con agua y las dejo secando 24 horas. Después las meto en la freidora de aire y salen ya tostadas y crujientes», indica. A Félix Costas le gusta servirlas con un poco de sal y se come hasta las alas. «Me sientan muy bien. No sé si es solo por las avispas o por un tratamiento médico nuevo para unos temblores, pero desde que como velutinas, me siento más ágil», apunta.