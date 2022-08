Dos usuarios muestran sus abonos tras obtenerlos en la estación de tren de Santiago. Sandra Alonso

La previsión de largas colas que se preveía en las estaciones de tren no desanimaron este miércoles a cientos de viajeros gallegos que se acercaron a las taquillas de Renfe desde primera hora para solicitar los abonos para viajar gratis en los trenes de media distancia desde el 1 de septiembre. Pablo fue uno de los más madrugadores. Este coruñés quiso evitar las colas y a las 6.30 horas se encontraba ya en la estación de San Cristóbal de la ciudad herculina. «Ayer pregunté y me dijeron que lo podía tramitar hoy, pero llegué aquí y no me atendieron». Porque anticiparse tanto no le valió de mucho: tuvo que esperar a que abriesen las taquillas.

En la misma estación, hubo también quejas recurrentes entre quienes deseaban ser atendidos para obtener un billete para el propio día. Fue el caso de Camilo. «Vine a sacar un billete para Ourense y aún así tengo que hacer esta cola», se escuchaba. No se habilitó un mostrador dedicado exclusivamente a tramitar las bonificaciones. Sergio estaba entre los que no tuvieron que esperar tanto; la atención fue «relativamente rápida», pese a la avalancha de personas. Su queja, sin embargo, se centraba en la falta de información: «Quería sacarle el billete a mi hija menor, pero no sé si es posible. Estoy haciendo cola solo para preguntar». Para tramitar los abonos, que pueden portarse con una tarjeta física o a través de un código QR en la aplicación móvil, Renfe pide a los usuarios que acudan a la estación con su NIF, DNI o pasaporte, aunque no precisa si se pueden portar los documentos identificativos de otra persona para completar el proceso en su lugar.

«Prefiero viajar en tren que en autobús, porque llego antes, voy más cómoda y no pago nada»

En Santiago, la afluencia de personas también fue importante toda la mañana. «Deberían reforzar más el servicio», aseguraba Alfredo Rodríguez. Poco después, los responsables de la estación separaron en dos filas a los usuarios: una para adquirir los billetes del día, y otra para obtener los abonos. Otros optaron por utilizar las máquinas autoventa, que funcionaron con lentitud debido, de nuevo, a la avalancha de solicitudes. Lo comentaba resignado Adrián García, que consiguió su tarjeta tras media hora intentándolo: «Dunha vez, cando xa estaba rematando, canceloume o pago e tiven que volver a empezar». Pero pese a las incidencias, los viajeros celebraban la medida de Renfe. «Para tres días que tengo clase, prefiero ir y venir» sin tener que alquilar una vivienda, comentaba una usuaria que vive en Vilagarcía y estudia en Santiago. Otra universitaria, Lidia Rueda, utilizará los abonos para volver de A Coruña los fines de semana: «Prefiero el tren al autobús, llego antes, voy más cómoda y no pago nada».