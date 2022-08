Valentín González Formoso, junto a dirigentes del PSdeG en Pol.

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reclamado este miércoles a la Xunta que trabaje para desarrollar una «política forestal e de ordenación do territorio ambiciosa» para acabar con la lacra de los incendios forestales en Galicia. Lo ha hecho durante su visita a la Festa do Emigrante, celebrada esta mañana en el concello lucense de Pol.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El líder socialista ha recalcado que los incendios son «consecuencia do abandono do rural» que, a su juicio, se produce debido a una «política fracasada do Goberno galego». En este sentido, Formoso ha recalcado que «cando a Xunta non ten ambición de potenciar forestalmente o rural, o que está a facer é provocar o abandono das aldeas de Galicia, e a consecuencia diso é o lume». Según opina, las más de 40.000 hectáreas ardidas este verano en la comunidad son el resultado de «40 anos renunciando a unha política de ordenación forestal».

Formoso ha celebrado la decisión del Gobierno central de declarar la zona catastrófica en 20 concellos afectados por los grandes fuegos de este verano: «Fai xustiza con este país, porque centos de familias, empresas, concellos e administracións afectadas polo lume poden ter así unha liña de axudas clara».