Grandío imparte as aulas de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago. EDUARDO PEREZ

Entre as cincuenta fosas comúns con cidadáns fusilados que deixou a ditadura en Galicia, once continúan aínda sen intervir. A elas hai que sumar as que aínda non están rexistradas. Agora, o Goberno vén de entregar á Xunta máis de 100.000 euros para exhumar tres fosas nos concellos de Lousame, A Capela e Celanova. É a primeira vez que se habilitan axudas directas do Estado para estes labores. Emilio Grandío, profesor de Historia Contemporánea na USC e especialista en memoria histórica, valora ese paso e conta como foron aqueles anos de pedra trala sublevación franquista.

—Son importantes as axudas?

—Por suposto, e deberían terse executado moito antes. Estamos a falar de algo sanguento, porque son restos humanos, e as familias levan agardando 90 anos por eles. É unha cuestión de humanidade, do dereito da xente a enterrar aos seus mortos.

—Cando se producen os fusilamentos das persoas que están nas fosas?

—Os anos máis intensos foron entre o 1936 e o 1938. Pero ata os anos 50 continúan existindo fosas comúns, de xente que é asasinada e fusilada.