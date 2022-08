¿El abono cubre cualquier viaje?

No. Los abonos se obtienen para viajar siempre entre las dos mismas localidades. Por ejemplo, un viajero que se desplaza habitualmente entre Pontevedra y Vigo deberá solicitar la bonificación para los trayectos entre estas dos ciudades. Si ese mismo viajero es usuario frecuente de otra ruta (pongamos por caso Santiago-A Coruña), deberá pedir otro abono para esos viajes y depositar otra fianza de 20 euros.

¿Y para viajar en Avant?

Los viajeros que pretendan obtener el bono para Avant podrán hacerlo como hasta ahora, escogiendo el que más se adapta a su situación (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 o Tarjeta Plus 10 estudiantes). La diferencia es que, a partir de este miércoles, su coste se reduce a la mitad. Pongamos por caso que queremos obtener una tarjeta Plus 10 (que incluye diez desplazamientos en ocho días) para viajar entre Ourense y Santiago. Si ahora cuesta 73 euros, a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre, el coste se reduce a 36,50. En este caso no es necesario depositar una fianza porque ya hay que pagar ese valor al adquirir la tarjeta.

1.400 euros de ahorro para los usuarios habituales del tren Vigo-A Coruña pablo gonzález Los viajeros habituales que realizan a diario el recorrido entre Vigo y A Coruña por el eje atlántico pueden ahorrarse 1.400 euros durante los cuatro meses que durará la gratuidad de los servicios de media distancia, una medida que ayer publicó el BOE y que estará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, aunque los abonos podrán adquirirse a partir del próximo 24 de agosto. Los usuarios recurrentes entre las dos principales ciudades gallegas suelen adquirir un bono mensual que suma 348 euros, y que ya supone un importante ahorro respecto al coste del billete sencillo o de ida y vuelta. Por los cuatro meses se ahorrarían, por tanto, 1.392 euros. En el caso de familia numerosa, el abono es ligeramente más económico, unos 290 euros. En recorridos como A Coruña-Santiago, uno de los más utilizados, el ahorro durante los cuatro meses de gratuidad es de unos 700 euros. Seguir leyendo