El alcalde y el denunciante

Fue el propio alcalde el que, utilizando exclusivamente sus redes sociales, informó del dictamen emitido por el Valedor do Pobo. Allí es donde publicó la respuesta que ayer mismo le remitió. Básicamente, el alcalde se niega a rectificar e insiste en que se trata de perfiles privados. «O feito de que as contas de redes sociais estean abertas ao público en xeral non impide que sigan a ser espazos privados de comunicación xestionados polo titular da súa conta», argumenta el alcalde, que se pregunta si las mismas exigencias que le traslada la valedora do pobo deberían aplicarse a todos los perfiles que usan los partidos políticos. Además, dice que la sentencia que obligó a Trump a desbloquear a los usuarios de Twitter no es de aplicación en España.

El denunciante que llevó el caso al Valedor do Pobo, un joven ourensano que prefiere no revelar su identidad, dice que se quejó porque «á marxe das ideas de cada un, a representación pública exércese (ou debería exercerse) doutra maneira». La negativa de Jácome a atender la sugerencia no le sorprende y, de hecho, afirma que ayer mismo lo bloqueó también en Facebook.