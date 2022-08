La Consellería de Medio Ambiente explica como algo «circunstancial» la ausencia de vigilante en las Fragas do Eume este fin de semana, lo que llevó a vecinos a controlar el acceso de coches a este espacio. La persona a la que le correspondía cubrir el turno estaba de baja y se recurrió a los agentes medioambientales del distrito 1, de Ferrol, como refuerzo. «Non é a súa competencia regular o tráfico do parque, como tampouco é a dos vixiantes, pero recorreuse a eles. O que pasou é que durante unhas horas non puideron estar porque foron requiridos noutro lugar para exercer tarefas que si están entre as súas competencias», indican desde el departamento de Ángeles Vázquez. Insisten en que se trató de «algo puntual, e non significa que se vaia repetir, vaise seguir regulando porque se ve necesario».

