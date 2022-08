MARCOS CREO

El Consejo de Ministros aprobó hoy la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, lo que popularmente se conoce como zona catastrófica, en 20 concellos que sufrieron graves incendio este verano. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó que aplicaría esta norma en aquellos fuegos donde las llamas arrasaron un mínimo de 500 hectáreas, pero el acuerdo firmado hoy en el consejo incluye también a aquellos municipios donde se registró el nivel de alerta 2 por la proximidad de las llamas a las casas. Así, se extiende de los diez ayuntamientos iniciales a un total de 20 en otros tantos incendios.

En las provincias de A Coruña, las localidades beneficiarias de las ayudas que supone esta declaración son Boiro, Ames y As Pontes; en Lugo, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón y Palas de Rei: en Ourense, Carballeda de Valdeorras, Oímbra, Castrelo de Miño, Verín, Chandrexa de Queixa, O Irixo, Laza, O Barco de Valdeorras, Rubiá y Boborás; mientras que en Pontevedra serán Arbo, A Cañiza, Caldas de Reis y Ponte Caldelas. Fuera del listado quedan Moaña y Ponteareas, cuyos incendios provocaron este lunes que se elevase el nivel de alerta 2 y que están ya estabilizados.

La referencia en el Consejo de Ministros reconoce que no existe aún un balance detallado sobre los daños provocados por los incendios, pero sí advierte «de la magnitud de sus efectos y de las medidas necesarias para superar la grave perturbación de las condiciones de vida» de los vecinos de estas áreas. La declaración de zona catastrófica abre la fase de recuperación en estos territorios, cuyas ayudas quedan ya definidas: