«¿Por qué ella?»

Aunque ha pasado cierto tiempo, reconoce que le cuesta superar la muerte de su hija: «Todos los días son difíciles, es muy complicado recuperarse de algo así, vivo con el corazón partido en dos... Esto de mi niña es durísimo, jamás imaginé que podría pasar algo así». Y en medio del dolor, se agarra al legado que dejó: «Yo creo que merece que se la recuerde y que se la homenajee de algún modo, logró que se mantenga la prisión permanente revisable, es su gran logro. Te preguntas por qué ella, pudo ser cualquier otra, pero con los medios que teníamos en aquel momento nosotros pudimos darle mucha repercusión». Recuerda todo el trabajo que hizo toda la familia para lograr que no se derogase la pena máxima, e insiste: «Eso deja mi hija».

Ella, que vivió la angustia de no saber nada del paradero de Diana durante 500 días, aplaude que se abra el debate sobre la ampliación de la prisión permanente revisable a casos de ocultación del cadáver, y sigue pensando que este tipo de pena no es castigo suficiente: «Todos los días revivo esos momentos, me imagino esos 35 minutos de mi hija metida en el maletero, el tiempo que pasó en manos de ese malnacido... Para mí es una condena perpetua, para él no».