Dice poco del jurado del Nobel de Economía que se haya olvidado de Galicia. En alguna edición se darán cuenta de que los gallegos llevan mucho tiempo cultivando un modelo inédito en los tratados de los gurús. El Xacobeo huye de los clásicos duelos entre liberalismo e intervencionismo estatal, entre impulso público e iniciativa privada. Llamarlo turismo implica no entenderlo. ¿Moda? Ninguna dura tanto. ¿Ocasiona molestias? Alguna se denuncia por los pesados del rudo encono que prefieren el okupa gamberro al peregrino, pero ese leve gruñido no impide que sea una convivencia milagrosa entre lo cristiano y lo profano. Una utopía real, en fin, que los que vengan heredarán sin impuesto de sucesiones. Una fuente de energía que no depende de Putin.

Rushdie y los cagones «Íbamos a dibujar a Mahoma… ¡Pero nos hemos cagao!». Hay que explicar el contexto de esta escatológica primera plana de una revista satírica española. Apareció en febrero del 2006, en medio del debate mundial desatado por la exhibición de unas mordaces caricaturas del profeta en una publicación danesa. Atentados, manifestaciones, amenazas terroristas… Hubo de todo en represalia por el atrevimiento de los dibujantes. Al otro lado se produjeron dos respuestas: la de quienes vieron el pulso como el desafío a una libertad para la que no deben existir tabúes, y la de aquellos que admitían las razones del fundamentalismo escudándose en la diversidad cultural. Los cagones citados admitían que no eran héroes, sin por ello aceptar que los fanáticos tuviesen razón. Fue una respuesta genial. Ante el atentado sufrido por Salman Rushdie es más digno confesar una repentina cagalera que callar y otorgar como hacen los que cambian coleta por turbante. Siniestro Total no se cagó e interpeló al ayatollah. Los echamos de menos. Alexandre y Miguel Ángel Lo más seguro es que en la ultratumba los mártires disfruten juntos de la eternidad, con independencia de la época en que sufrieron martirio y de la causa que los llevó a la muerte. Si eso es así Alexandre Bóveda y Miguel Ángel Blanco serán vecinos y se verán con frecuencia en el otro mundo. Aparte de sus trágicas ejecuciones, están unidos por la misma fe en la tolerancia, su condición de demócratas, y el íntimo parentesco que tienen sus matarifes. Aunque usen diferentes disfraces, los verdugos que los asesinan forman parte de la faz siniestra de la historia. El nacionalismo de fascistas y etarras es una ideología pervertida que en vez de unir sirve de excusa para sacrificar a inocentes, y por ello los criminales merecen una repugnancia idéntica. Ellos y los que ahora los siguen jaleando. Es una idea fantasiosa, pero sería hermoso que hubiera un Día da Galicia Mártir en la que todos tuvieran cabida y se unieran los recuerdos que les dedicamos. Si están juntos en el más allá, parece justo que también lo estén en el más acá.