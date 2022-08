álex lópez-benito

La central de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias 061 recibió en lo que va de año más de 768.000 llamadas, pero el pico de atención se produjo en el mes de julio, con 120.661 comunicaciones, lo que supone una media diaria de casi 3.900 llamadas. Los desplazamientos de tráfico o los incidentes relacionados con las altas temperaturas son dos de los factores que han podido influir en esta cifra tan elevada.

No obstante, no todas las llamadas derivan en un proceso asistencial, y no todos los procesos asistenciales implican movilización de recursos -ambulancia o helicóptero-. En este 2022, de los procesos generados el 60 % sí obligaron a monitorizar alguno de estos recursos. Por ejemplo, en el 2021 el número de llamadas que atendió la central fue de 1,15 millones y se generaron menos de medio millón de procesos. De ellos, en el 60,1 % hubo que movilizar ambulancias o medios aéreos.

El trabajo del 061 no decrece y en una comparativa entre el 2008 y el 2022 se percibe claramente cómo aumentan las atenciones. Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, en el primer trimestre del 2008 hubo 236.221 llamadas frente a las 293.295 de este año. En cuanto a los procesos asistenciales, pasaron de 102.433 a 141.500.