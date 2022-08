Bajo nivel del río Tambre a su paso por Ponte Maceira. PACO RODRÍGUEZ

La previsión de falta de precipitaciones y un caudal cada vez más escaso ha obligado a la Xunta a decretar la prealerta por escasez en las cuencas del río Tambre, del río Grande y en todos los ríos que desembocan en las rías de Muros-Noia y Camariñas, y en la costa de Cabana, Laxe y Muxía. Augas de Galicia ha extendido a estos sistemas hidráulicos el nivel de prealerta que ya está implantado en el río Anllóns y el río Lérez, ante el empeoramiento de la situación de sequía que se vive en Galicia.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Las consecuencias de poner en marcha este aviso, el tercero por gravedad en una escala de cuatro, podrían sentirse ya durante los próximos días, porque la Xunta insta a los ayuntamientos por los que transcurren estos ríos que «tomen as mesmas medidas de aforro e contención do consumo que no resto de sistemas en alerta». Si se toman como ejemplo las tomadas en las zonas próximas al Lérez y al Anllóns, se restringiría el uso del agua de abastecimiento para actividades como regar, llenar piscinas o lavar el coche. Actividades que la Xunta ya recomienda evitar.

Las ciudades gallegas anticipan un otoño con restricciones por la sequía JORGE NOYA BOTANA / R. S.

La prealerta por sequía se podría extender pronto también a los subsistemas de los ríos Zamáns y Bahíña, aunque Augas de Galicia ha descartado decretarla por el momento porque el conjunto de ambos sistemas se encuentra, de momento, en situación de normalidad.