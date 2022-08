RAMON LEIRO

Poco a poco, la información en torno a la mujer que falleció el 6 de agosto en el punto de atención continuada (PAC) de Baltar (Portonovo, Sanxenxo) va definiendo los perfiles de lo ocurrido. Más allá de las explicaciones aportadas ayer por el Servizo Galego de Saúde, en el sentido de que el 061 habría aplicado los protocolos adecuados, fuentes sanitarias sostienen que, en realidad, el caso no tiene que ver directamente con un problema de falta de medios, sino que se sitúa en un paso previo a la activación de cualquier recurso. Así, aseguran que el marido de la paciente describió en su llamada al servicio de emergencias un estado que no concuerda con la situación crítica en la que, dos horas después de haber telefoneado, el hombre la condujo al PAC.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«El médico del 061 no puso ningún inconveniente para poner en marcha el recurso que fuese necesario, pero sí consideró que, con la información que se le estaba proporcionando, su estado no revestía ni mucho menos tal gravedad, y recomendó que, si existía esa posibilidad, fuese él quien la trasladase al punto de atención de Baltar, cuestión a la que el hombre accedió», subrayan las mismas fuentes. «Si el facultativo lo hubiese creído pertinente, se hubiese recurrido a una ambulancia, incluso a un helicóptero, pero la descripción de los síntomas no lo hacía necesario», insisten.

Fue, de hecho, el propio personal médico que prestaba sus servicios en Baltar el que alertó a las autoridades al comprobar el deterioro que la mujer mostraba cuando fue conducida al PAC. Según explican, en aquel momento ya había fallecido, y su temperatura corporal era extraordinariamente baja. Reiteran, a este respecto, que el 061 recibió la llamada telefónica de su marido a las 21.07 horas, y que su llegada al centro de salud no se produjo hasta las once de la noche, dos horas más tarde.