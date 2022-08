Los vecinos ajustan su rutina a las horas de suministro

Así las cosas, y con el apoyo de más camiones cisterna contratados por el Concello, los últimos días los vecinos han podido notar un aumento en las horas de agua, aunque en algunas parroquias llegue, por momentos, de un color amarillento. Lo cierto es que los ribadavienses empiezan a acostumbrase a la situación con resignación. Es un perjuicio sobre todo durante el verano, y han tenido que ajustar sus vidas a esas horas con agua. Los hosteleros, especialmente aquellos que tienen alojamiento o dan comidas, sienten más la pérdida que supone no poder atender de forma conveniente a sus clientes.

«Non podemos dar horarios definitivos nin facer previsións máis alá do día a día, xa que a recuperación do depósito, a pesar deste traballo, é máis lenta do que nos gustaría. Son diferentes os factores que repercuten negativamente, como a meteoroloxía. Había previsión de choivas e, como sabedes, apenas se produciron», explican desde el Concello.