OURENSE

En la ciudad de As Burgas no habrá descuentos a partir de septiembre. Si el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, anunció hace una semana que solicitaría al Gobierno la bonificación, esta semana ha cambiado su opinión y el Concello de Ourense no optará a esas ayudas. Según explican en un comunicado, la razón es la burocracia. Aseguran desde Democracia Ourensana que para aplicar los descuentos habría que modificar una ordenanza municipal, que no estaría lista hasta diciembre. Y recuerdan que los billetes de autobús en la ciudad son de los «máis baixos de toda España»: un billete simple cuesta allí 0,85 euros.

SANTIAGO

Quien utilice frecuentemente el autobús urbano en la capital gallega también pagará un 30 % menos. Es el caso de quien adquiera un bono mensual: si ahora cuesta 26 euros, a partir de septiembre serán 18,20. Rebajas habrá también para el bono ordinario, que pasará de 0,60 euros a 0,42 por viaje; y para los escolares, que tendrán que desembolsar 0,28 euros en lugar de los 0,40 actuales. Además, el gobierno de Sánchez Bugallo (PSOE) ha explicado que los nuevos descuentos son compatibles con otras ayudas que pueda recibir el usuario, como los recibidos por ser familia numerosa.