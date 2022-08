BNG | EUROPAPRESS

Durante su intervención en un acto con motivo del Día da Galiza Mártir y en homenaje a la figura de Alexandre Bóveda, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reivindicó la necesidad de «manter viva» la memoria y las «ideas avanzadas» del intelectual galeguista en las que reclamaba «que Galiza tivese unha financiación propia».

«O BNG actualizado non deixa de ser a obra coa que soñou Bóveda: ese partido galeguista do século XX», afirmó la líder nacionalista, que pidió que la Xunta conmemore de manera oficial este día. «Un goberno do BNG porá fin a todos estes anos de desprezo e de maltrato a todas estas figuras como Alexandre Bóveda», prometió junto al monolito de A Caeira (Poio), muy cerca del lugar donde fue fusilado hace 86 años.

Del mismo modo, la líder del Bloque ha dicho que hoy en día «tamén é necesario defender un novo modelo de financiación para Galiza» que permita a la comunidad «ter a chave dos seus cartos» para poder invertirlo en reforzar la sanidad y los servicios públicos o en «facerlle frente a esta grave crise de prezos».