Según los cálculos del Ministerio de Fomento, esta fase de la obra podría no ser más que el inicio de un trabajo que se extenderá mucho más tiempo. En cuanto caiga la dovela, según confirmó Beatriz González, será momento de analizar la situación del terreno y de buscar las causas de los derrumbes acontecidos el pasado mes de junio. No existe un plan de actuación marcado, sino que el Gobierno pretende actuar fase por fase, trazando una línea de actuación solamente cuando se complete cada tarea. Por eso, todavía no se sabe siquiera si este vano será el último en caer.

Los dos vanos siguientes de la autovía están prácticamente condenados a caer

La jefa de la Unidad de Carreteras de Lugo afirmó ante los medios este miércoles que lo más seguro es que los dos vanos siguientes del viaducto, en dirección ascendente hacia A Coruña, también hayan sufrido unos daños irreversibles que provocarán que sean también derribados en un futuro. Todavía es pronto para asegurarlo, pero el tono de la responsable de Fomento en Lugo parecía inclinarse más por el pesimismo que por la posibilidad de salvar estas estructuras.