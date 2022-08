No solo cheques bebé

Molina, experta en despoblación, advierte que no se atajará la crisis natalicia solo con los cheques bebé. «No se cambiará si no se hacen políticas activas de ayuda a las familias, si no se hace posible de verdad el acceso a la vivienda para los jóvenes, si no se dignifica el empleo y se aseguran los mismos derechos a la mujer», apunta. La catedrática llama a no confiar solo en la inmigración para evitar el definitivo desplome de la natalidad. «Hacen falta políticas activas», clama como única estrategia para posibilitar que se decida tener más niños.

La franja que más niños está trayendo al mundo en Galicia abarca de los 35 a los 39 años. Las mujeres de esa cohorte de edad que son madres aportan un tercio de los niños llegados al mundo en la comunidad este año, y otro 30 % lo hacen las que se sitúan entre los 30 y 34. Las mayores de 40 años suman 1.099 partos, pero también se han vuelto a registrar alumbramientos por menores de 15, algo que no sucedía desde hace cuatro años.