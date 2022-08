—Afondará na integración?

—O mercado laboral funciona. Hai ameaza de crise pola inflación e a enerxía, pero a economía segue crecendo. Con esta lei se regularizan casos estraños como o de evitar a inserción laboral pero sen chegar a expulsar aos migrantes en situación irregular.

—Por que hai unha poboación inmigrante tan baixa en Galicia?

—Neste caso hai dúas Españas: a mediterránea e madrileña con porcentaxes máis altas e a Iberia húmida, na que rolda o 5 %. Isto é porque van a grandes cidades, hai un efecto chamada importante. O recrutamento de man de obra pouca cualificada, como na construción ou nas colleitas, é máis alta no sur. Tamén, subsidiariamente, na hostalería. No bum construtivo no norte, por exemplo, non se produciron desenvolvementos tan fortes. Logo están as redes: cando chegan migrantes de Marrocos, Senegal ou Ecuador, eses primeiros van as grandes cidades e fan un efecto chamada.