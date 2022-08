Igual de impresionado está Daniel Fernández, taxista, que lleva haciendo viajes por la zona de Pedrafita desde hace años. «Por suerte el domingo no trabajé y me libré del atasco, pero lo que vi el sábado y el lunes no lo había visto yo en la vida», explica. Añade el chófer que, este martes, «parece que fluye un poco más la cosa», pero que evita meterse en la autovía siempre que puede.

Daniel Fernández es taxista en Pedrafita. REBECA

Los conductores, por su parte, están mucho más descontentos con el tráfico. Para José Juan Fernández, «la situación es insoportable; no se puede entender que estemos una hora parados en plena autovía, es algo que no vi en mi vida y eso que hago este trayecto habitualmente», explica. El hombre afirma que «las autoridades deben buscar una solución para esto, porque no se puede entender que permitan la parálisis de tres kilómetros de autovía todos los días».