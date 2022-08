Xaime Ramallal

La herida por el caso Maruxaina todavía escuece en San Cibrao. Los ecos del proceso abierto por la publicación en webs porno de grabaciones no consentidas a mujeres que orinaban en la calle en la edición del 2019 resonaron con fuerza en el regreso de la macrofiesta tras dos cancelaciones por el coronavirus. El esfuerzo del Concello de Cervo para otorgar mayor seguridad no evitó que casi un centenar de víctimas tuviesen que enfrentarse a un recuerdo traumático.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Algunas no quisieron o pudieron revivir la fiesta, pero otras sí trataron de recuperar la normalidad en una de las celebraciones más multitudinarias del verano en A Mariña. «Non lembro unha Maruxaina tan mala. Non me daba involucrado, tiña ansiedade. Todo o tempo tiven moi presente o que nos pasou, e só logrei desconectar un pouquiño pola mañá, cando estiven coa miña filla. Xa levaba tres días con moita ansiedade, pensando en que se achegaba A Maruxaina e na festa tiven sensacións que nunca tiven, de agobio entre tanta xente. Molestábame», explica Paloma Maseda Díaz, una vecina de San Cibrao víctima de las grabaciones.

«Moitas das afectadas non viñeron, pero si houbo algunhas máis que estiveron na Maruxaina. Aínda non tiven oportunidade de falar con elas, pero estes días mandarei unha mensaxe ao grupo de wasap, a ver que sensacións tiveron elas», añade sobre un caso que afecta directamente a más de 80 mujeres, que salió a la luz hace más de dos años y continúa en los tribunales.